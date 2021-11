„Gas geben, bis der Schiri abpfeift“

Mit dem passenden Einsatz hoffen die Grevener auf Punkte – möglichst schon am kommenden Sonntag in Bösensell.

Nach der doch enttäuschenden Leistung und der bitteren Quittung gegen den TuS Graf Kobbo Tecklenburg mussten sich die Grevener Bezirksliga-Fußballer erst einmal schütteln und neu sortieren. Die erste Erkenntnis bei Trainer Marcel Pielage und seinem Team: „Wir müssen Gast geben, bis der Schiri abpfeift. 50 gute Minuten reichen in dieser Liga nicht aus. Erst wenn wir das begriffen haben und umsetzen, können wir uns wieder mit der Tabelle befassen. Jetzt gilt es, erst einmal an den Basics zu arbeiten und von Spiel zu Spiel zu schauen. Alles andere macht halt keinen Sinn“, sagt der 09-Coach vor dem Auswärtsspiel in Bösensell am Sonntag um 14.30 Uhr. Dabei muss Pielage vor allem in der Offensive seinem jungen Personal vertrauen. Fechtel, Lakenbrink und Liszka fehlen verletzungsbedingt. „Damit fällt vorne unsere Drei-Mann-Armee aus. Jetzt müssen es andere richten“, so Pielage, dessen Strategie ein Kampfspiel verspricht: „Wir müssen alles geben. Und das über 90 Minuten.“

Für die Reserve des SC Greven 09 zählt nur ein Sieg am morgigen Sonntag. Die Zweite ist beim SV Bösensell 2 zu Gast – dem aktuellen Tabellenletzten. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine faustdicke Überraschung. Spielbeginn ist um 12 Uhr.

Um 15.30 Uhr trifft der SV Greven auf den FC Münster 05 2. Tabellarisch gesehen treten die Hehl-Schützlinge aktuell auf der Stelle, aber spielerisch gesehen sieht der SVG-Coach sein Team im Aufwind. Das darf sich am morgigen Sonntag auch gerne in Zahlen ausdrücken.

Wann gelingt der nächste Sieg für den A-Kreisligisten BG Gimbte? Die Blau-Gelben gastieren am Sonntag erst um 17 Uhr beim FC Gievenbeck 2. Trainer Daniel Helmes fordert erneut eine gute kämpferische Einstellung von seinen Schützlingen, um den vorletzten Tabellenplatz verlassen zu können.

Beim SC Reckenfeld ist der nächste Sieg ganz fest eingeplant. Das Team von Thorben Zilske gastiert beim SC Altenrheine 4 – einer Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel. „Ganz klar, wir wollen gewinnen“, erklärt der SCR-Coach im Brustton der Überzeugung. Probleme könnte es mit dem rutschigen Untergrund in Altenrheine geben, weniger Sorgen macht sich Thorben Zilske um die sportliche Qualität der Hausherren. Anpfiff der Partie ist um 13 Uhr.

Ziemlich viel Offensiv-Kraft dürfte am Sonntag auf die Fußballer des SC Falke Saerbeck zu. Satte 40 Tore haben die Fußballer von Eintracht Mettingen in dieser Saison bereits erzielt, bei den Falken sind es erst 28. Dennoch ist Trainer Dragan Grujic durchaus optimistisch vor der Heimpartie gegen den Tabellendritten: „Wenn wir so auftreten wie zuletzt in Büren, haben wir eine gute Chance“, hat der Saerbecker Coach eine aufsteigende Tendenz innerhalb seiner Mannschaft festgestellt und lobte die robuste und kämpferische Leistung. In diesem Bereich gilt es nun anzuknüpfen, um die Punkte am Ort zu behalten.