Gekommen, um zu bleiben: der SCR II und Trainer Thorsten Schwarz nach dem Aufstieg

Eine Geschichte über die Fußballer des SC Reckenfeld II, die jüngst in die Kreisliga B aufgestiegen sind, beginnt wenig überraschend auf dem Sportplatz. Dort jedoch wahlweise auf der Trainerbank, im Geräteraum oder an der Grillstation, wo sich an Spieltagen der SCR-Kicker die Zuschauer mit einer Stadionwurst versorgen. In jedem Fall beginnt sie aber bei Thorsten Schwarz. Jenem Mann, der eben nicht nur Trainer mit Kultstatus in Reckenfeld ist, sondern überdies auch so etwas wie Dreh- und Angelpunkt der Fußball-Abteilung. Schließlich ist er zusätzlich Platzwart und Grillmeister. Wobei er klare Prioritäten setzt: „Die Nummer eins ist meine Mannschaft.“

