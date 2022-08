Gelungene Generalprobe für die Helmes-Elf?

Durchaus zuversichtlich gehen die Fußballer von BG Gimbte in die neue Saison. Nach dem Abstieg in die Kreisliga B richten die Helmes-Schützlinge den Blick nach vorne und wollen in der Kreisliga B oben mitmischen. Nach einer gelungenen Saisonvorbereitung steht nun erst einmal der Pokalwettbewerb im Mittelpunkt. Im Heimspiel geht gegen den A-Ligisten aus Ottmarsbocholt.

Daniel Helmes schwitzt gerade unter der Sonne Mallorcas. Der durchtrainierte Coach des B-Ligisten BG Gimbte liegt allerdings nicht durchgängig am Strand, er tourt vielmehr mit dem Rennrad und in Begleitung des eigenen (manchmal unwilligen) Filius über die bergige Balearen-Insel. Fitness spielt eine große Rolle im Leben des erfahrenen Fußballers – und sicherlich auch in der Kreisliga B, in der die Blau-Gelben nach dem Abstieg aus der A-Liga antreten. So wird Helmes, der am Sonntag heimkehrt, den ersten Pflichtspielauftritt seiner Elf am heutigen Freitag gegen BW Ottmarsbocholt (Anstoß 18.45 Uhr) zwar verpassen, hofft aber dennoch auf einen frischen Pokal-Auftritt seiner Elf.