Gimbte belohnt sich nicht

Bei Manuel Gräber stand der Innenpfosten im Weg, bei Thoms Bunzel ein Gegenspieler, der den Ball noch von der Linie kratzte. Szene wie diese gab es am Sonntagnachmittag zu Genüge, als sich die beiden Kellerkinder Havixbeck und Gimbte mit einen torlosen Remis voneinander trennten. Zufrieden konnte keiner der Kontrahenten sein. Havixbeck vergab wichtige Zähler im Abstiegskampf, Gimbte, wo niemand mehr an die Rettung glaubt, verpasste es, ein sichtbares Lebenszeichen von sich zu geben. Wegen der vielen ungenutzten Möglichkeiten machte Gimbtes Trainer Daniel Helmes keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. „Wir hätten bestimmt drei, vier Tore schießen können, nein müssen“, berichtete Helmes nach dem Spiel, das aus seiner Sicht nur einen Sieger verdient gehabt hätte. So fühlte sich das Unentschieden für ihn und seine Elf wie eine Niederlage an. Gerade mal mit 14 Spielern waren die Blau-Gelben nach Havixbeck gereist. Das letzte Aufgebot ließ allerdings nicht erkennen, wie schwierig die personelle Situation im Moment ist. „Die Einstellung war top“, betonte Helmes, der gegen Ende des Spiels sogar selbst auf dem Feld aushelfen musste. Immerhin: In der Abwehr ließen er und seine Mitspieler diesmal nichts anbrennen. Für Helmes ein weiterer Pluspunkt. Allein der erfolgreiche Torabschluss fehlte. „Wir hätten uns heute belohnen müssen.“