Gimbte lässt selbst ein Rückstand kalt

Die ersten drei Punkte gehen auf das Konto des SC Blau-Gelb Gimbte. Der A-Liga-Absteiger meldete sich am Sonntag mit einem Derbysieg zurück in der Kreisliga B. Den unterlegenen Gästen vom SV Greven blieb immerhin der Trost, einen vielversprechenden Saisonauftakt hingelegt zu haben. Jetzt müssen nur noch Punkte folgen.

Beide Mannschaften legten sich am Sonntag mächtig ins Zeug. Am Ende jubelten schließlich die Gastgeber nach dem 3:1-Treffer durch Dario Kemper (rundes Bild).

An diesem Sonntag braucht das Derby eine ganze Zeit, um richtig Fahrt aufzunehmen. Was nicht daran liegt, dass die Akteure vom SC Blau-Gelb Gimbte und vom SV Greven Zeit benötigen, um warm zu werden. Die äußeren Bedingungen mit Temperaturen jenseits der 30 Grad heizen von vornherein ordentlich ein. Ebenso wie die zahlreichen Zaungäste, die gespannt sind, wer an diesem Sonntag den besseren Start in der B-Liga-Saison hinlegt.

Das Resultat am Ende dieser Hitzschlag lässt wenig Interpretationsspielraum. Bei dieser Auflage ist der SC Gimbte, der sich für einen starken Schlussspurt, drei Toren und schließlich auch drei Punkten belohnt. Den SVG-Kickern um ihr neues Trainer-Duo bleibt nach dem 1:3 (0:0) immerhin der Trost, sich an der Schlage ebenbürtig verkauft zu haben. Selbst Gimbtes Trainer Daniel Helmes räumt nach dem Schlusspfiff ein: „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen.“

Dass es anders kommt, hat freilich nichts mit Glück zu tun. Vielmehr mit Cleverness. Und mit dem Glauben an sich selbst. Denn zunächst sieht es für die Kicker aus der Emsaue so aus, als könnten sie diesen prestigeträchtigen Sieg für sich verbuchen.

Nach einer weitestgehend ereignisarmen ersten Halbzeit, in der sich die beiden Mannschaften mehr oder weniger auf vorsichtiges Abtasten beschränken, braucht es den Grevener Führungstreffer, um die Protagonisten richtig auf Touren zu bringen. Maurice Seikowski vollendet in der 62. Minuten ebenso sehenswert wie unhaltbar zum 1:0. Die Einwechselung des gerade erst aus dem Urlaub heimgekehrten Stürmers erweist sich zunächst als der erhoffte Trumpf.

Allerdings hat der SC Gimbte, der in der Startaufstellung mit Neuzugang Mou Seye überrascht, auch noch etwas zu bieten. Eben besagter Seye, der nach der Pause mit zwei Freistoßen auf sich aufmerksam macht, legt mit einem weiteren Freistoß in der 69. Minute mustergültig auf Titus Harweg auf, der per Kopf zum 1:1 ausgleicht.

Zum ersten Mal an diesem Tag ist David Wiethölter im SVG-Kasten geschlagen. Zuvor hat der Rückkehrer in einigen Situationen den Beweis angetreten, warum es viele B-Liga-Stürmer schwer haben dürften, beim SVG ins Schwarze zu treffen. Wiethölter hält an diesem Sonntag alles, was zu halten ist. Trotzdem muss er noch zweimal hinter sich greifen. Zum ersten Mal in der 84. Minute, als sein Vordermann Jan Uesbeck einen Ball ungewollt ins eigene Tor lenkt. Zum zweiten Mal in der 88. Minute, als Dario Kemper Grevens Hintermannschaft überläuft und mit einem wuchtigen Schuss ins Eck den Gimbter Heimsieg perfekt macht. Zu diesem Zeitpunkt spielen er und die übrigen Blau-Gelben bereits in Unterzahl. Titus Hartweg muss das Feld vorzeitig räumen, nachdem er mit einer Entscheidung des Schiedsrichters gehadert hat. Trotzdem überstehen seine Gimbter die Schlussphase, in der die SVG-Offensive mit Gerrit Loose und Daniel Reiter nichts mehr zuzulegen hat.

SC Gimbte: Gradin - Möllerberndt, Wesselmann (46. Ludusan), Kösters, Bunzel, Albertmann (46. M. Gräber), O. Kemper (84. Müller), Yildiz (64. Möller), Hartweg, Seye, D. Kemper.

SVG: Wiethölter - Kammann Inda, Wilp, König (53. Uesbeck), Ortmeier, Block, König, Beuning, Chandrabalan (62. Seikowski), Spicker, Loose (65. Reiter), Heitmann.