Gimbte zurück im Rennen

Allen Widrigkeiten zum Trotz hat sich der SC Blau-Gelb Gimbte im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet. Und wie. Am Sonntag startete die Mannschaft von Daniel Helmes nach der Winterpause mit einem 3:1-(2:0)-Erfolg gegen den BSV Roxel II.

Dabei waren die Vorzeichen alles andere als vielversprechend. Drei Ausfälle (zwei Corona-Fälle und eine Verletzung) zwangen Gimbtes Trainer zu kurzfristigen Umstellungen. Auch wurde die Partie nicht an der heimischen Schlage ausgetragen, wo weiterhin die Maulwürfe das Sagen haben, sondern im benachbarten Sprakel. Dort, wo die Gimbter in Ermangelung von Trainingsmöglichkeiten bereits ihr Winterquartier bezogen haben, wurden sie einmal mehr willkommen geheißen. „Eine tolle Nachbarschaftshilfe“, stellte Helmes fest.

Sein Team ließ sich von den Begleitumständen nicht beeindrucken. Von der ersten Minute an drängten die Gimbter auf ein Tor. Und belohnten sich in Person von Titus Hartweg für den engagierten Start. Mit dem Vollspann donnerte Hartweg den Ball zum 1:0 in die Maschen.

Nach der Pause legten er und seine Mitspieler nach. Diesmal war Nico Steinkamp zur Stelle. Sein Schuss aus 20 Metern fand sein Ziel im Winkel und beförderte die Gimbter auf die Siegerstraße. Marius Müller und Dario Kemper hätten das Ergebnis noch in die Höhe schrauben können.

Selbst Roxels Anschlusstreffer zehn Minuten vor dem Ende brachte den Tabellenvorletzten nicht aus dem Gleichgewicht. Seine zweite Chance ließ Dario Kemper nicht ungenutzt liegen. Sein spätes Tor zum 3:1 besiegelte das Ergebnis, das aus Sicht von Daniel Helmes Signalwirkung haben könnte. „Der Anfang ist gemacht.“