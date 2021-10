Golf von acht bis 84

Sage und schreibe 104 Teilnehmer im Alter zwischen 8 und 84 Jahren waren am Sonntag beim Eltern-Kind-Turnier des Golfclubs Aldruper Heide dabei. Unter dem Motto „Golf der Generationen“ startete die erste Spielgruppe bereits um 9.30 Uhr. Trotz Nebelschwaden und Tau auf den Fairways und Grüns deutete sich an, dass es wettertechnisch ein toller Golftag werden würde. Gespielt wurde Chapmann-Vierer.

In den Zweierteams starteten erwachsene und minderjährige Kinder mit einem Eltern- oder Großelternteil. Gelegentlich mussten Tanten, Onkel, Paten oder auch „Ersatzeltern“ mit an den Start. Das Ganze natürlich unter Beachtung der 3G-Regeln.

Jugendwart Konny Dömer hatte für Nervennahrung auf der Runde gesorgt. Und zur Halbzeit standen Heißwürstchen, Kaffee und Getränke bereit. Entsprechend gut war die Stimmung auf dem Platz. Die „Altgolfer“ mussten sich so manchen „Spruch“ ihrer ehrgeizigen Junioren anhören. Selbst die Golfbambinis hatten ihren Spaß. An der Seite eines Elternteils absolvierten sie neun Bahnen mit Bravour. Zwar führte das riesige Teilnehmerfeld zu einigen „Staus“ auf dem Platz; aber trotzdem kamen alle wohlbehalten und rechtzeitig vor der Dunkelheit im Clubhaus an. Dort gab es dann eine heiße Kartoffelsuppe und kalte Getränke zur Belohnung.

Jugendwart Konny Dömer und Vizepräsident Bernd-Uwe Marbach überreichten im Rahmen einer stimmungsvollen Siegerehrung zahlreiche Preise an die erstplatzierten Teams in den drei Spielklassen. Beide waren hellauf begeistert, sowohl von den Teilnehmerzahlen als auch von den gezeigten Leistungen. Ihr Statement: „Wir glauben nicht, dass es im Münsterland einen weiteren Golfclub gibt, der solch ein Turnier mit diesen Teilnehmerzahlen auf die Beine stellen kann. Wir haben eindrucksvoll bewiesen, dass Golf ein toller Familiensport für Menschen aller Altersgruppen ist. Jung und alt zusammen auf dem Golfplatz, das funktioniert.“ Der Dank ging an alle Helfer und an die Stadtwerke Greven als Unterstützer.

Die Platzierungen:

Spielklasse 1 (erwachsene Golfer mit Vater/Mutter):

Bruttosieger: Anna Semesdiek, Dr. Anne Witte (27 Bruttopunkte)

1. Nettosieger: Manfred, Lena Twickler (28 Punkte); 2. Nettosieger: Uwe und Philine Vogelsang (37); 3. Nettosieger: Yannik Peuckert, Dagomar Jühlke (36).

Spielklasse 2 (Kind mit Eltern /Ersatzeltern):

Bruttosieger: Magnus Bettler, Frederic Frey (28 Bruttopunkte)

Nettoklasse A: Platz 1: Heye, Enno Mellies (36 Punkte); Platz 2: Lennard Averbeck, Werner Hollenbrock (36); Platz 3: David Hubeny, Ute Lange (35)

Nettoklasse B: Platz 1: Anna Biederlack, Dr. Michael Ottenjann (46 Punkte), Platz 2: Nicolas Füting, Julian da Souza (45), Platz 3: Lara und Dr. Mark Winter (41)

Spielklasse 3 (Kind/Eltern 9 Bahnen):

1. Nettosieger: Felix und Dirk Esmyol (20 Punkte), 2. Nettosieger: Helene und Markus Lohmann (19), 3. Nettosieger: Tobias und Dr. Kristina Leicht (17)

Sonderpreis: Anton und Moritz Lohmann. Lucy Averbeck erhielt einen Sonderpreis als jüngste Teilnehmerin und Wilhelm Füting wurde als ältester Teilnehmer des Turniers geehrt.