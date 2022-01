Große Pläne für kleine Kicker

Greven

Zum Fußball gehörten in der Regel zwei Mannschaften, ein Ball und zwei Tore. Im Kinderfußball könnte sich das nach den Plänen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einem Punkt grundlegend ändern. Der DFB will flächendeckend neue Spielformen etablieren. Ab 2024, also schon in zwei Jahren, sollen Bambinis, F- und E-Junioren nicht mehr auf zwei, sondern auf vier Tore spielen. Doch wie ist die Meinung an der Basis?

Von Sven Thiele