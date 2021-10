Gute Stimmung – hohe Qualität

Yorrick Michaelis und Alexander Michelis setzten sich in der Herren-A-Klasse durch. Andreas Hartmann (Volksbank) übernahm die Siegerehrung in der Emssporthalle.Yuvan

Am vergangenen Wochenende richtete der SV Greven 2021 zum zweiten Mal die Tischtennismeisterschaften des Bezirks Münster in der Emssporthalle aus. Zwar waren die Teilnehmerfelder insgesamt etwa ein Drittel kleiner als 2019 – in der „Vor-Corona-Zeit“ – was aber der guten Stimmung in der Halle und der sportlichen Qualität, zumindest im männlichen Teilnehmerkreis, keinen Abbruch tat, wohingegen bei den weiblichen Teilnehmern ein recht starker Rückgang zu verzeichnen war.

Dennoch zeigten gut 200 Teilnehmer den Zuschauern in den verschiedenen Altersklassen durchaus attraktiven Sport. In den beiden prestigeträchtigsten Klassen, der Damen- und Herren-A-Klasse, setzten sich Lena Bucht (SC Arminia Ochtrup) gegen Helena Rohs vom 1. TTC Münster sowie im vereinsinternen Duell der beiden Burgsteinfurter Oberligaspieler, Yorrick Michaelis gegen seinen Doppelpartner Alexander Michelis durch. Letztgenannter sorgte im Halbfinale für eine Überraschung, als er eigentlichen Turnierfavoriten, Henning Zeptner (Ochtrup), nach teilweise spektakulären Ballwechseln und einem 1:2- Satzrückstand noch mit 3:2 bezwang.

Im Doppel der Herren A kam dann auch der Gastgeber mit aufs „Treppchen“, denn Grevens Nummer eins, Max Haddick, erreichte mit seinem Partner Linus Ripploh (TTR Rheine) das Finale, in dem man aber gegen die beiden Burgsteinfurter Michaelis/Michelis chancenlos war. Im Einzel war Haddick zwar ins Achtelfinale gekommen, blieb aber gegen Samuel Ljuri (Hervest Dorsten) ohne Satzgewinn.

Im Nachwuchsbereich ragte ein Akteur besonders heraus. Marcel Karst von DJK Germania Lenkerbeck holte sich samstags den Titel in der U18-Juniorenklasse, wurde sonntags in der U15 Zweiter (Niederlage gegen David Westhoff vom TTC BW Datteln) und gewann in beide Altersklassen zusammen mit Jannis Köster den Doppeltitel. Dreimal Erster, einmal Zweiter - das ist schon eine besonders herausragende Bilanz.

Aus Grevener Sicht gab es in den Altersklassen U13 und U11 echte Lichtblicke. Wahrend Jayan Sithamparanathan im Viertelfinale der U13 am späteren Sieger George Udrescu (TTC BW Datteln) scheiterte, kam sein jüngerer Bruder Yuvan in der U11 sogar ins Halbfinale. Auf dem Weg dorthin bezwang er in einem mitreißenden Spiel den höher eingeschätzten Julian Harmsen (Burgsteinfurt) mit 3:1 und holte sich die Bronzemedaille. Im Halbfinale war dann aber gegen den späteren U11-Sieger Sebastian Lenz (TuS Hiltrup) Endstation. In derselben Klasse kam Jonas Ahrens vom SVG immerhin auch ins Viertelfinale, wo er ebenfalls an Lenz scheiterte.

Viel Lob erhielt der Ausrichter, stellvertretend für alle Helfer – hier besonders Abteilungsleiter Dennis Seeger – von den Teilnehmern, aber auch vom Bezirksvorsitzenden Christoph Menges, bezüglich des reibungslosen Ablaufs und der Bewirtung durch das vereinseigene Catering, das wieder von Monika Lakenbrink in bewährter Weise organisiert wurde.

Für die nächsten Jahre hat sich der SV Greven 2021 auf jeden Fall mittlerweile einen Namen gemacht, denn die Kreismeisterschaften 2022 und die Bezirksmeisterschaften 2023 werden wieder in Greven ausgetragen.