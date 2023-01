Anknüpfen an die starke Leistung

Dank des 21:21 (9:11)-Unentschiedens gegen den TuS 09 Möllbergen zum Abschluss der Hinrunde vor zwei Wochen sind die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven auf den vorletzten Tabellenplatz geklettert – und mit nun drei Zählern auf der Haben-Seite nicht länger Schlusslicht ihrer Staffel. „Das hilft uns nicht, wir müssen weitere Punkte holen“, macht Trainer Daniel Geers deutlich, dass seine Mannschaft am Sonntagnachmittag (Anwurf: 14 Uhr) beim TuS SW Wehe nachlegen muss. „Auch wenn es nicht einfach wird, sollten wir das Spiel gewinnen.“ Am ersten Spieltag hatten die 09-Damen mit 26:31 (13:13) das Nachsehen gegen Wehe. 2021/2022 gab es ein 19:19 (8:11)-Unentschieden und eine 19:22 (9:7)-Niederlage. „Das ist keine schlechte Mannschaft“, sagt Geers über den Gegner und merkt angesichts des 24:24 (10:11)-Unentschiedens, das der Tabellensechste vor zwei Wochen beim TSV Hahlen holte, auf. Für den Spitzenreiter war das bisher der einzige Punktverlust. „Aber wer weiß, vielleicht hatte Hahlen da auch Personalprobleme“, möchte der Trainer nicht zu viel in das Ergebnis hineininterpretieren. Es komme vielmehr darauf an, dass die Grevenerinnen an die starke Leistung aus der zweiten Halbzeit gegen Möllbergen anknüpfen.

„Ein paar Spielerinnen sind angeschlagen“, räumt der Trainer ein, der auf jeden Fall auf Johanna Determann und Helena Schwitte verzichten muss. „Ich hoffe, dass bis Sonntagnachmittag alle fit sind.“