HF-Herren feiern Kantersieg

Genau so hatten sich Daniel Markmeyer und Marcel Peters das Auswärtsspiel gegen den SC Münster 08 II vorgestellt. Mit einem 33:23 (18:8)-Kantersieg unterstrichen die Kreisliga-Männer der HandballfreundeReckenfeld/Greven 05, dass die 28:33 (6:14)-Niederlage gegen den SV Adler Münster ein Ausrutscher war.

Sie wollten von Anfang an Gas geben und sich früh einen weiten Vorsprung erspielen. Das taten die 05er und eilten ihren Gastgebern direkt mit 7:1 (9.) davon. Markmeyer sprach von einer überragenden Abwehr, die den Münsteranern stets auf den Fersen war. „Sie wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollten“, staunte er. Im Angriff setze das HF-Team die Vorgaben der Trainer ebenfalls um und spielte so auch häufiger Marc Beering frei, der gerade erst aus der zweiten in die erste Mannschaftgewechselt ist und gleich fünf Treffer landete. Zur Pause hatten sich die 05-Herren schon eine 18:8-Führung herausgespielt.

Nach dem 18:8-Pausenstand ging es in der zweiten Halbzeit erfolgreich weiter. Dabei waren das 23:11 (40.) und das 26:13 (43.) nur Etappen-Erfolge. Mit dem 29:15 (48.) erzielten die 05er eine Führung von 14 Toren, ihrehöchste in diesem Spiel. „Die letzten Minuten waren dann etwas fahrig“, fand Markmeyer. So büßte das HF-Team etwas von seinem Vorsprung ein, gewann am Ende mit 33:23 aber immer noch überdeutlich. „Daran wollen wir arbeiten“, kommentierte der Trainer die Schlussphase.Letztlich überwog natürlich die Freude über das gelungene Comeback: „Das war ein gutes Zeichen nach dem Adler-Spiel“, fand Markmeyer. „Das war auch wichtig. So müssen wir weitermachen!“

HF I: Kenski, Quadflieg, Heuzeroth - Ruck (10/5), Peters (6), Beering (5), Berstermann (4), Hinz (3), Fieke (3), Dömer (2), Bruns, Freitag, Lodde.