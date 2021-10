Hoffen auf die große Überraschung

Mund abwischen – und weiter geht´s lautet das Motto bei den Fußballern von BG Gimbte. Nach dem Spiel am Donnerstag gegen SW Havixbeck wartet nun am Sonntag die Partie gegen den Tabellenersten Westfalia Kinderhaus auf die Mannschaft von Daniel Helmes. Der nächste Versuch, Punkte in der Kreisliga A zu sammeln, beginnt bei den Blau-Gelben um 15 Uhr. Gegen SV Havixbeck hatten die Helmes-Schützlinge eine knappe 1:2-Niederlage kassiert. In dieser knappen Partie erzielte Marius Müller zunächst das 1:0 (33.), doch Minuten später fiel der Ausgleich durch Jakob Tebbe. Nach dem Wiederanpfiff fiel dann in der 70. Minute die Entscheidung, als die Gäste das 2:1 erzielten. Danach scheiterte Gimbte mit dem Versuch, noch mindestens einen Punkt zu retten und verbleibt im Tabellenkeller der Liga.

Der SC Greven 09 hat an diesem Wochenende noch eine Rechnung zu begleichen. Am vergangenen Wochenende hatte der Bezirksligist eine bittere Niederlage gegen Concordia Albachten zu begleichen. Nun geht es gegen den SC Hörstel darum, wieder in die Spur zu finden. Ob der an Corona erkrankte Trainer Marcel Pielage mitwirken kann, steht noch nicht fest. Für ihn dürfte auf jeden Fall Co.-Trainer Ahmed Ali an der Seitenlinie stehen.

Beim SV Greven wird es Zeit, den Kopf nach der Niederlage im Derby gegen die 09-Reserve hochzunehmen. Aktuell bietet die Hehl-Elf, zumindest was die Tabellensituation angeht, nur Mittelmaß. Doch gegen den BSV Roxel 3 sollte auf jeden Fall ein Sieg gelingen. Anstoß ist um 15 Uhr.

Der SC Falke Saerbeck will gegen SW Lienen Boden gutmachen in der Kreisliga A Tecklenburg. Zuletzt gab es eine derbe Pleite, Trainer Dragan Grujic dürfte nun die passende Reaktion von seinem Team fordern. Die Partie beginnt um 15 Uhr.