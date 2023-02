Personalnot: Drei Stammkräfte der Handballfreunde drohen auszufallen

Zum vierten Heimspiel in Serie kommt am Wochenende der Tabellenführer aus Ibbenbüren zu den Handballfreunden in die Emssporthalle. Doch ausgerechnet jetzt drohen dem Team um Trainer Daniel Markmeyer drei immens wichtige Kräfte auszufallen.

Zum vierten Heimspiel in Folge erwarten die Münsterlandliga-Männer der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 hohen Besuch. Mit der SG Handball Ibbenbüren II gastiert am Samstagabend (Anwurf: 18 Uhr) nämlich der Tabellenführer in der Emssporthalle. „Das wird richtig hart“, ist sich Marcel Peters, der die Mannschaft zusammen mit Daniel Markmeyer trainiert, der Schwere der Aufgabe bewusst.

Wobei die Nullfünfer schon in der Hinrunde bewiesen haben, dass sie es mit der SGH-Reserve aufnehmen können. Zwar gaben sie die Begegnung im September mit 27:33 (15:14) ab, aber: „In der ersten Halbzeit haben wir richtig gut mitgehalten und zwischendurch sogar mit 11:5 geführt“, blickt der HF-Coach zurück. „Das heißt, dass wir uns nicht verstecken müssen.“ Dass die Partie letztlich mit einem Rückstand von sechs Toren verloren ging, begründet er folgendermaßen: „Wir hatten am Ende einfach nicht mehr genug Kraft.“

Heimstärke

Seitdem hat sich bei den Hausherren einiges getan, die Leistung ist konstanter geworden und die Fehlerquote geringer. Auch dem Gegner wird aufgefallen sein, dass die Nullfüner in eigener Halle nach wie vor ungeschlagen sind und den Tabellendritten aus Telgte kürzlich noch mit einem 25:25 (14:13)-Unentschieden nach Hause geschickt haben. „Ibbenbüren wird gewarnt sein“, rechnet Peters mit reichlich Gegenwehr und sieht die SGH-Zweite am Samstagabend als klaren Favoriten.

„Die wollen auch nach oben“, weiß er Bescheid über das Saisonziel der Gäste, die allerdings auch schon fünf Minuspunkte auf dem Konto haben. Einen kassierten die Ibbenbürener beim 28:28 (10:10)-Remis gegen den aktuell Neuntplatzierten in Nordwalde. „Für sie führt kein Weg dran vorbei, das Spiel zu gewinnen“, macht der Spielertrainer deutlich. „Wenn es geht, wollen sie uns aus der Halle fegen.“

Serie fortzsetzen

Natürlich möchten die Nullfünfer, deren letzte Niederlage das 29:36 (19:17) gegen die HSG Kattenvenne/Lengerich II im Oktober war, ihre Serie fortsetzen. „Keiner von uns will die Punkte verschenken“, zeigt sich Peters kämpferisch. „Wir werden alles in die Waagschale werfen und müssen dann gucken, was uns gelingt.“

Ausgerechnet im Heimspiel gegen den Spitzenreiter sieht es beim HF-Team personell nicht so rosig aus. Moritz König, der beim 35:32 (17:19) über Preußen/Borussia Münster am vergangenen Wochenende mit neun Treffern erfolgreichster Torschütze war, fehlt aus terminlichen Gründen. Fraglich ist, ob Thorben Bensmann (Kapselverletzung) und Timo Fieke (Bein verdreht) sich rechtzeitig von ihren Blessuren aus dem HSG-Spiel erholen. „Da fehlen uns drei wichtige Leute“, macht Peters deutlich. Eventuell holt sich das HF-Team noch Unterstützung aus der zweiten Mannschaft, die ihre Saison bereits beendet hat.