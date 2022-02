In Dragan Grujic glimmt ein Feuer

Saerbeck/Greven

Eine durchaus spannende zweite Saisonphase wartet auf die Fußballer des SC Falke Saerbeck. Am kommenden Wochenende treffen die Grujic-Schützlinge in Ladbergen auf GW Steinbeck, die Saerbecker hoffen auf einen Heimsieg, um ihren Platz in der Aufstiegsrunde abzusichern. Zuvor steht noch ein Testspiel beim SV Greven auf dem Programm des heimischen A-Kreisligisten

Von Martin Weßeling