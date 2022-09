Jeder, wie er kann

Sich fit halten, Spaß am gemeinsamen Sport und natürlich die Freude am Handball verbindet Hobby-Spieler der Handballfreunde, die sich zu einer Truppe zusammengefunden haben. Der sportliche Ehrgeiz hält sich bei ihnen mittlerweile in Greven - mit vollem Einsatz sind sie dennoch bei der Sache. Ein Ortsbesuch.

Bewegung mit Spaß und Handball. Allein darum geht es. Auch bei den Passübungen kommt es nicht auf die Leistung an. Andy Krumschmidt erklärt die nächste Übung. Sie sind mit viel Spaß und den verschiedensten Bällen am Start. Für ihr Training sucht die Jedermanntruppe der Handballfreunde noch weitere Mitstreiter. Auch bei den Dehnübungen ist der Ball nicht weit.

Dass an diesem Abend noch mehr Schweiß als üblich fließt, hängt nicht nur mit der großen Hitze zusammen. Zum ersten Mal nach der Sommerpause trifft sich die Jedermanntruppe der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 zum Training und muss erstmal wieder in Schwung kommen, was trotz der hohen Temperaturen erstaunlich leicht fällt. Natürlich treibt auch ein gesunder Ehrgeiz dazu an, den einen Schritt mehr zu machen, auch wenn der Körper sich noch an die sportliche Betätigung gewöhnen muss. Aber es ist in erster Linie der Spaß, der die Hobby-Handballer mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen lässt.