Kein Doppelerfolg gegen Halen

Anders als am Sonntag in der Meisterschaft zog der SC Falke gegen den SC Halen im Pokal den Kürzeren.

Die aus Halener Sicht passende Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Tage nach der Niederlage in der Meisterschaft (2:4) revanchierte sich der A-Liga-Konkurrent des SC Falke Saerbeck mit einem Sieg in der zweiten Kreispokalrunde. In der hitzigen Wiederauflage des Sonntagsspiels hatte diesmal die Mannschaft von Dragan Grujic das Nachsehen und verabschiedete sich mit einen 1:2 aus dem Wettbewerb.

Saerbecks Trainer nahm die Schlappe gelassen. „Wir haben ein spannendes Pokalspiel gesehen, das auch wir hätten gewinnen können“, hielt er sich mit Kritik an seiner Elf zurück. Diesmal erwischten die Gäste aus Halen den besseren Start gegen eine Saerbecker Mannschaft, die zunächst nicht an die Leistung vom Wochenende anknüpfen konnte. „Wir waren nicht mutig genug“, so Grujic, der nach dem 0:1-Rückstand in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit alle Hebel in Bewegung setzte, um dem Spiel noch eine Wendung zu geben.

Mit fünf frischen Spielern entfachte sein Team zwar ein wahres Feuerwerk, wurde allerdings in der zweiten Halbzeit in drei entscheidenden Momenten vom Schiedsrichter zurückgepfiffen und musste schließlich sogar einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. In der sich von Minute zu Minute aufheizenden Atmosphäre traf Marco Laumann in der 88. Minute zum 1:2. Hoffnung keimte auf, doch Halens Deckung hielt dem Druck stand und bescherte dem A-Ligisten eine geglückte Revanche.

Am kommenden Sonntag gastiert der SC Falke Saerbeck in der Meisterschaft bei Schwarz-Weiß Lienen (13 Uhr).