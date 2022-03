Kellerduell für Blau-Gelb Gimbte

Der Tabellenvorletzte der Kreisliga A3 Münster, Blau-Gelb Gimbte, ist am Donnerstagabend beim Schlusslicht TuS Saxonia Münster zu Gast. Beide sind weit abgeschlagen und haben momentan zehn beziehungsweise zwölf Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Mit einem Dreier könnte jedoch eines der beiden Teams zumindest einen kleinen Funken Hoffnung schöpfen. „Wir schauen von Spiel zu Spiel und gucken dabei nicht auf die Tabelle“, erklärt Gimbtes Coach Daniel Helmes. „Nach der bitteren Niederlage gegen Eintracht Münster am Sonntag spielen wir momentan eher um die goldene Ananas. Aber im Fußball weiß man ja nie. Ich erwarte, dass wir uns vernünftig präsentieren und bis zum letzten Spiel 100 Prozent geben. So wie ich die Mannschaft kenne, gehe ich auch davon aus.“ Dass Saxonia keinesfalls unterschätzt werden darf, zeigte bereits das Hinspiel: Dort verlangten sie den Blau-Gelben alles ab und erkämpften sich in einer packenden Begegnung ein 3:3-Unentschieden. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Kleinigkeiten könnten entscheidend sein“, vermutet Helmes erneut einen engen Schlagabtausch. „Entscheidend wird sein, wer die Zweikämpfe gewinnt und sich die zweiten Bälle holt. Außerdem darf sich keiner Fehler erlauben.“ Um den Dreier einzufahren und nicht auf den letzten Rang abzurutschen, müssen außerdem „die Chancen wieder besser genutzt werden“. Helmes hat mit drei bis vier Angeschlagenen zu kämpfen, ist sich aber sicher: „Wir werden eine Mannschaft auf den Platz bringen, die im Stande ist, zu punkten.“