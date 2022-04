Klassenbester erledigt Hausaufgabe gewissenhaft

Der SC Reckenfeld zieht weiterhin einsam seine Kreise an der Spitze der Kreisliga B. Auch in Gellendorf lieferte das Team von Thorben Zilske eine souveräne Vorstellung ab. Selbst ein 30-minütiger Durchhänger änderte nichts am deutlichen Ausgang.

Für die Konkurrenz des SC Reckenfeld ist es zum Haare raufen. Während sich die Verfolger gegenseitig die Punkte streitig machen, erledigt der Spitzenreiter gewissenhaft seine Hausaufgabe. Am Sonntagmittag konnte sich die Elf von Thorben Zilske sogar eine 30-minütige Auszeit gönnen, ohne den Auswärtssieg bei den Sportfreunden Gellendorf in Gefahr zu bringen. Am Ende stand ein souveräner 4:2-Erfolg zu Buche.

Eine Stunde lang trat Reckenfeld so auf, wie es sich der Trainer gewünscht hatte. Der Druck, den der SCR im Duell mit dem Tabellensechsten von Beginn an aufbaute, zahlte sich schon nach drei Minuten aus. Fernando Sekers langen Ball versenkte der an diesem Tag starke Alban Leka sogleich zur 1:0-Führung. Da wollte Lukas Wentker offenbar nicht nachstehen. In der 20. Minute fasste sich Reckenfelds erfolgreichster Torschütze ein Herz und traf aus 20 Metern unhaltbar zum 2:0.

Danach war wieder Leka an der Reihe. Zum 3:0 benutzte er den Kopf und sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Doch das 3:0 war noch nicht der Schlusspunkt in einer Partie, die Thorben Zilske dafür nutzte, um zwei A-Junioren die Gelegenheit zu geben, im Seniorenbereich Luft zu schnuppern. Julian Kuhs und Luca Köster fügten sich nach Einschätzung ihres Trainers prima ein. Letzterer steuerte gar einen Treffer bei, den Steffen Braun mit einem „blitzsaubereren Spielzug“ (Zilske) vorbereitete. Beim Stand vom 4:0 fiel es dann auch nicht mehr ins Gewicht, dass der Tabellenführer in der letzten halben Stunde mehrere Gänge zurückschaltete. Zwei Gegentore waren die Konsequenz. Gleichwohl blieb es beim insgesamt souveränen Auswärtssieg des Tabellenführers.