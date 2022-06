Klassenerhalt war kein Kraftakt

Erst relativ spät, aber ganz souverän haben die Handballerinnen des SC Greven 09 den Klassenerhalt in der Verbandsliga unter Dach und Fach gebracht. Mit der Leistung seiner Mannschaft war Trainer Daniel Geers rundum zufrieden. Nun geht es darum, jüngere Spielerinnen vermehrt in die Verantwortung zu nehmen, um auch in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen zu können.

Erst nach dem drittletzten Spiel konnten die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 aufatmen – endlich hatten sie den Klassenerhalt in der Tasche. Aber es gab noch andere Unsicherheiten, die das erste Jahr nach dem Aufstieg prägten. WN-Mitarbeiterin Heidrun Riese blickte mit Trainer Daniel Geers zurück auf eine ungewöhnliche Saison.

Nach einer ab- und einer angebrochenen Saison gab es endlich wieder ein ganzes Handball-Jahr, wenn auch mit Corona bedingten Verlegungen. Ihr hattet mit 26 Spielen ein ganz schön hohes Pensum zu erfüllen. Hattest du irgendwann Zweifel, ob das alles klappt?

Daniel Geers: Anfang des Jahres, als wegen der hohen Corona-Zahlen alles so unsicher war, habe ich mich das tatsächlich gefragt. Da kam auch die Abfrage des Verbands, wie es weitergehen soll. Ich fand gut, dass die Vereine in die Entscheidung so stark mit einbezogen wurden – trotz der Gefahr, dass dadurch ein Chaos ausbrechen würde. Das war dann auch wirklich ein bisschen Harakiri, weil die Mannschaften praktisch einen Freifahrtschein hatten und Partien ohne nähere Begründung verlegen durften. Viele der Absagen kamen kurzfristig und es war schwer, bei wochenlanger Pause die Spannung hochzuhalten. Aber wir sind alle froh, dass wir die Saison zu Ende spielen konnten. Wir hatten ein straffes Schlussprogramm mit einigen englischen Wochen. Da war am Schluss auch die Luft raus, sowohl konditionell als auch vom Kopf her, auch bei mir.

Ihr hattet euch irgendwann auf dem achten Tabellenplatz festgebissen, brauchtet aber noch die letzten Punkte für den sicheren Klassenerhalt. Wie lange hast du tatsächlich gezittert?

Daniel Geers: Als wir in der Hinrunde in Steinhagen gewonnen haben, war ich mir schon sicher, dass wir die Klasse halten können. Zu dem Zeitpunkt hatten wir schon ein paar Siege geholt, mit denen keiner gerechnet hatte, und mir war klar, was in der Mannschaft steckt. Geschafft haben wir es dann in der Rückrunde gegen Steinhagen. Das war der Freitagabendsieg im drittletzten Saisonspiel. Da haben uns auch ein paar Ergebnisse der direkten Konkurrenten in die Karten gespielt. Ich hatte das alles vorher durchgerechnet, den Damen aber vor dem Spiel nichts gesagt, um sie nicht nervös zu machen.

Bist du mit dem Ausgang der Saison zufrieden?

Daniel Geers: Auf jeden Fall! Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass wir Siebter werden, wäre meine Antwort gewesen: Nehme ich. Natürlich gab es ein paar Spiele, die wir nicht hätten verlieren sollen. Wenn die Saison optimal gelaufen wäre, hätten wir elf Punkte mehr geholt und wären sogar Vierter geworden. Aber ich bin wirklich zufrieden und sehr stolz auf die Mannschaft, auch wenn es Höhen und Tiefen gab. Es hat Spaß gemacht. Auch wenn es fast bis zum Ende spannend geblieben ist, weil wir uns einige unnötige Niederlagen eingehandelt haben, war der Klassenerhalt kein Kraftakt. Ich finde diese Erkenntnis sehr gut. Wir müssen noch ein paar Sachen aus den Köpfen herauskriegen, aber daran können wir arbeiten. Sowohl mannschaftlich als auch individuell haben wir durch den Aufstieg wichtige Fortschritte gemacht. Sportlich sind wir in der Verbandsliga angekommen, da gehören wir meiner Meinung nach auch hin.

Was hat dir am meisten Kopfzerbrechen bereitet?

Daniel Geers: Das war ganz klar der Corona-Winter. Bis zur Pause hatten wir einen guten Lauf. Durch die Unterbrechung ist ein Bruch reingekommen, uns fehlte der Rhythmus. Das war eine kuriose Zeit. Außerdem war da die Feststellung nach einigen Spielen, dass wir in manchen Bereichen noch erhebliche Defizite hatten und es auch eingefahrene Routinen gab, von denen wir uns nach dem Aufstieg lösen mussten. Ich denke da an die vielen unnützen Versuche, den Kreis anzuspielen. Das hat in der Landesliga funktioniert, aber in der Verbandsliga nicht mehr.

Womit hat dich deine Mannschaft am meisten begeistert?

Daniel Geers: Damit, dass sie als Mannschaft gespielt und Fortschritte gemacht hat. Wenn es in einem Spiel eng wurde, sind wir zu Beginn der Saison eingebrochen. Wenn es nicht lief, haben wir den Kopf in den Sand gesteckt oder es mit der Brechstange versucht. Später sind wir in solchen Situationen deutlich cooler geblieben. Das hat uns wichtige Punkte eingebracht.

Mit Pia Overhageböck und Kirsten Austermann haben sich zwei erfahrene Spielerinnen verabschiedet. Wie geht es in der neuen Saison weiter? Gibt es schon Pläne?

Daniel Geers: Jetzt müssen andere in die Verantwortung gehen und den Part der erfahrenen Spielerinnen übernehmen. Viele der Spielerinnen sind lange genug dabei und ich bin mir sicher, dass sie das hinbekommen. Was die neue Saison betrifft, sind da noch ein paar Fragezeichen. Jenny Tadday wechselt nach Kinderhaus. Wir werden also vermutlich noch eine Torhüterin dazu bekommen und es gibt Spielerinnen aus der A-Jugend, die in der Vorbereitung bei uns mitmachen. Die beginnt am 28. Juni. Für mich wird es das dritte Jahr in Greven. Ich fühle mich sehr wohl hier, sonst würde ich auch nicht weitermachen.