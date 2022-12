Kosoric-Elf will das Offensiv-Feuerwerk löschen

09-Reserve will punkten / SCR in der Pflicht

Die Reserve des SC Greven 09 will Platz zwei mit einem Sieg verteidigen.

Das absolute Topspiel der Kreisliga B wartet an diesem Wochenende auf die Grevener Fußballfans. Die Reserve des SC Greven 09 empfängt mit dem SC Sprakel den aktuellen Tabellendritten in der Schöneflieth. Unter der Woche hatte der Gast noch den FC Münster mit 8:0 abgefertigt. Da wartet also eine Menge Offensic-Power auf die Kosoric-Elf. Doch die Hausherren wollen gegen den punktgleichen Gast unbedingt gewinnen und damit den Druck auf den Ersten aus Mecklenbeck erhöhen. Der wiederum trifft im eigenen Stadion auf den SV Greven 2021. Der Gast musste zuletzt zwei Derby-Niederlagen verdauen und hofft beim Primus auf ein Erfolgserlebnis.