Künftige Stars in der Emssporthalle

Greven

Ein echter sportlicher Höhepunkt wartet am kommenden Wochenende in der Emssporthalle auf die Tischtennis-Fans. Beim NRW-Landesentscheid der Tischtennis-Minis treffen die besten Talente dieser Altersgruppe aus dem Bundesland in Greven aufeinander. Spannendes Matches sind zu erwarten.

-rro-