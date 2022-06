Licht und Schatten bei der GCA-Jugend

Der Golf-Club Aldruper Heide ist einer der wenigen Vereinen in NRW, der drei Jugendteams in den Ligen des Verbandes aufbietet. Sie zeigten in ihren Partien ganz unterschiedliche Vorstellungen. Während Team 1 mit der eigenen Leistung sehr zufrieden sein durfte, gibt es bei den beiden weiteren Mannschaften noch Luft nach oben. Dennoch blicken die Sportler zuversichtlich auf die kommenden Wochen.

Der Golfclub Aldruper Heide gehört zu den wenigen Clubs, die drei Teams in den Jugendligen des Golfverbandes NRW gemeldet haben. Wenn dann alle Ligen ihren ersten Spieltag am Pfingstsamstag haben, kann das schon mal zu erheblichen Besetzungsproblemen führen. Kurzurlaub, Familienfeiern und Corona führten zu etlichen Ausfällen. Trotzdem gelang es den Aldruper Verantwortlichen, alle drei Teams an den Start zu bringen. Die Ergebnisse waren dann unterschiedlich.

Das Team 1 startete in der zweithöchsten Liga, der Landesliga, als Gast beim GC Münster-Tinnen. Mit dem respektablen Teamergebnis von 69,6 Schlägen über CR-Wert belegte man den zweiten Platz in der Tageswertung, knapp hinter den Gastgebern. Abgeschlagen landeten die Golfclubs Münster-Wilkinghege, Brückhausen und Schloss Moyland. Johanna Schobben gewann auch die Bruttowertung mit hervorragenden 77 Schlägen. Magnus Bettler kam mit 80 Schlägen zurück, gefolgt von David Hubeny (84), Heye Mellies (88) und Nils Klocke (101). Sophia Middelton musste ihrer angeschlagenen Gesundheit Tribut zollen und lieferte das Streichergebnis.

Mit dem guten Gesamtergebnis steht das Aldruper Team auf Platz vier der Landesliga-Gesamtwertung. Das angestrebte Ziel „Regionalliga-Aufstieg“ bleibt somit in Reichweite.

Das zweite Team geht ebenfalls in der Landesliga, aber in der Gruppe 2, an den Start. Der erste Spieltag fand im GC Royal St. Barbara in Dortmund statt. Allerdings standen den Aldrupern nur fünf Starter, davon zwei aus dem Bezirksligateam, zur Verfügung. Trotzdem kämpften alle bis zum letzten Schlag und erreichten mit 125,4 Schlägen über CR-Wert den vierten Platz. Der Tagessieg ging an den Westfälischen GC Gütersloh (42,3 über CR), vor den Gastgebern (56,4) und Nordkirchen 1 (81,2). Team 2 des Dortmunder GC belegte mit 137,1 über CR-Wert den letzten Platz. Luisa Hartmann war mit 91 Schlägen die Teambeste, gefolgt von Felix Rüschenschmidt (97), Ole Müller (98), Nils Beckmann (98) und dem gesundheitlich angeschlagenen Jacob Fiege (102). Alle Aldruper blieben dabei unter ihrem Leistungsvermögen, so dass in den kommenden Spieltagen in voller Besetzung mit deutlich besseren Ergebnissen zu rechnen ist.

In der Bezirksliga Gruppe 3 konnte das Team Aldruper Heide 3 nur mit vier Spielern im GC Ahaus an den Start gehen. Andere Clubs hatten ebenfalls Probleme, so dass nur drei Teams in die Wertung kamen. Mit 22 Bruttopunkten belegten die Aldruper Platz zwei der Tageswertung. Den Tagessieg holten die Gastgeber mit 28 Bruttopunkten; der GC Wasserschloss Westerwinkel belegte Platz drei mit 19 Bruttopunkten. Lara Klocke, die sonst in der Münsterlandliga startet, stellte den Bestwert mit zehn Bruttopunkten. Alle Aldruper Starter blieben unter ihren Möglichkeiten. Am nächsten Spieltag wird n vollständiger Bestbesetzung gestartet, so dass mit einem respektablen Ergebnis gerechnet werden kann.