Loose übernimmt bei Greven 09

Diese Entscheidung kommt durchaus überraschend: Alexander Nowitzki ist nicht mehr Sportlicher Leiter beim Bezirksligisten SC Greven 09. Auch Jan Kortevoß, der Nowitzki in den vergangenen Monaten in weiten Teilen unterstützt hatte, tritt von seinen Aufgaben zurück. Ab sofort ist Julian Loose, bislang stellvertretender Abteilungsleiter, mit den Aufgaben der sportlichen Leitung an der Schöneflieth betraut. „Mir ist es aus familiären und beruflichen Gründen künftig nicht mehr möglich, Dinge wie die Kaderplanung für die Saison 2022/23 voranzutreiben. Gleiches gilt für Jan Kortevoß. Wir sind jetzt froh, so zügig einen passenden Ersatz gefunden zu haben. Julian hat die sportliche Expertise und ist quasi die ideale Besetzung“, sagt Alexander Nowitzki, der beiden nächsten Gesprächen zur Kaderplanung noch am Verhandlungstisch sitzen wird, das Zepter dann aber zügig an seinen Nachfolger übergeben wird. -mw-

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet