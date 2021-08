Welche Rolle kann der SC Falke Saerbeck in der am Sonntag beginnenden Kreisliga-A-Saison spielen. Eine gute, meint Trainer Dragan Grujic. Trotz durchwachsener Vorbereitung traut er seiner Elf einiges zu.

Eine durchwachsene Vorbereitung und ein Start, die Pokalpleite in Brochterbeck, den man durchaus mit versemmelt titulieren kann. Beim A-Ligist SC Falke Saerbeck gibt es trotz vieler Trainingseinheiten und Testspiele noch sichtbar Luft nach oben. Trotzdem weicht Dragan Grujic von seinem durchaus ambitionierten Saisonziel nicht ab. „Unter die ersten vier müssen wir schon kommen“, legt Saerbecks Trainer die Messlatte vor dem Start am Sonntag gegen Halen (15 Uhr) hoch.

Der eingespielte Kader mit nur wenigen personellen Veränderungen gibt ihm, der in sein zweites Jahr beim SC Falke geht, recht. Wobei, genau genommen, die neue Saison nach dem Abbruch im Oktober vergangenen Jahres sich eher wie eine Wiederholung anfühlt.

Mit der Mannschaft hat sich Grujic in der Zwischenzeit natürlich besser bekannt machen können als zum Start vor einem Jahr. 22 Köpfe umfasst der aktuelle Kader, 16 davon stehen beim Heimspiel zur Verfügung, wo es der SC Falke nicht mit irgendeinem Gegner zu tun bekommt. Grujic erwartet gleich eine ernsthafte Bewährungsprobe. „Halen ist schon eine Ansage“, glaubt Saerbecks Trainer, der den Auftaktgegner auf Bezirksliganiveau einsortiert.

Die Saerbecker wiederum müssen auf ihren Spielgestalter und verlässlichen Torjäger Felix Steuter verzichten. An Marco Schubert liegt es, diese Lücke zu schließen. „Marco kann das Spiel auch an sich ziehen“, meint Grujic. Die Nummer eins zwischen den Pfosten ist Neuzugang Tim Hornschuh. „Er hat sich in der Vorbereitung durchgesetzt“, so Grujic.

SC Falke - SC Halen, Sonntag, 15 Uhr, Stadion an der Lindenstraße.