M&M waren nicht zu schlagen

Yorrick Michaelis (r.) und Alexander Michelis vom TB Burgsteinfurt setzten sich in der Herren-A-Klasse durch. Andreas Hartmann (Volksbank) übernahm die Siegerehrung in der Emssporthalle.

Zwei Stemmerter auf dem Thron bei den Bezirksmeisterschaften im Tischtennis! So geschehen am Wochenende bei den Titelkämpfen in Greven. Im Einzel setzte sich Yorrick Michaelis gegen seinen Vereinskameraden Alexander Michelis, beide TB Burgsteinfurt, durch. Im Doppel siegten sie Seite an Seite gegen Haddick/Ripploh und holten sich die zweite Medaille und das Ticket zu den Westdeutschen Meisterschaften. Doch nicht nur diese beiden, auch der Nachwuchs des TB machte in Greven eine gute Figur (wir berichteten). Wie diese Erfolge aus Sicht des Turnerbunds einzuschätzen sind, darüber sprachen die WN mit Sascha Beuing aus dem Oberligateam des TB.