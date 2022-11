Markmeyer: „Das tut wirklich weh“

Fünf Tore erzielte Thorben Bensmann für die Handballfreunde. Sie reichten am Ende jedoch nicht aus, um im Derby gegen den TVE beide Punkte einzufahren.

Zu lange brannte das Feuer nur auf Sparflamme. Derby-Stimmung kam im Nachholspiel, das die Münsterlandliga-Männer der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 in der Emssporthalle gegen den TV Emsdetten III absolvierten, erst fünf Minuten vor Schluss auf. Tatsächlich gelang es der Mannschaft um Daniel Markmeyer und Marcel Peters, einen Fünf-Tore-Rückstand aufzuholen und noch einmal in Führung zu gehen. Doch mit dem Schlusssignal setzte es einen letzten Gegentreffer, und so endete das Nachbarschaftsduell mit einem ärgerlichen 22:22 (11:8)-Unentschieden.