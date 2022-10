Markus Nobbe beißt sich auf Hawaii durch

Er hat es tatsächlich geschafft. Bei seiner ersten Teilnahme am legendären Ironman auf Hawaii erreichte Markus Nobbe, hier kurz nach dem Zieleinlauf, am vergangenen Donnerstag wohlbehalten das Ziel. Und das in einer respektablen Zeit. Elf Stunden, 54 Minuten und 54 Sekunden benötigte der 50-Jährige für die 3,86 Kilometer lange Schwimmstrecke im Pazifik, das 180 Kilometer lange Radrennen und den abschließenden Marathon. Temperaturen von 30 Grad und die hohe Luftfeuchtigkeit verlangten den Athleten alles ab, physisch wie psychisch. Der SVG-Athlet überquerte die Ziellinie als 984. unter knapp 2500 Startern. In seiner Altersklasse wurde Markus Nobbe 323. (von 575).