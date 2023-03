Meisterprüfung

Greven

Ausnahmsweise empfängt die Herrenmannschaft des SV Greven 2021 in der Tischtennis-Verbandsliga als Tabellenfünfter den souveränen Tabellenführer und designierten Meister SV Brackwede II schon am Samstagabend (18:30 Uhr) in der Emssporthalle!

Von Reinhard Rothe