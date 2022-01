Mini-Meister mit dem Mini-Ball

Nach über zwei Jahren Pause startet der SV Greven 2021 mit dem Versuch, Kinder für den Tischtennissport zu begeistern. Dafür richtet der Verein am 30. Januar in der Emssporthalle die sogenannten Mini-Meisterschaften aus – eine Turnierform, die der Deutsche Tischtennisverband deutschlandweit ausrollt. Durch das Turnier sollen Grundschulkinder das schnelle Spiel mit dem kleinen Ball näher kennenlernen.

Meisterschaftsspiele oder Turniere, noch dazu in der Halle, haben im Moment Seltenheitswert. Die Folgen der Corona-Pandemie lassen grüßen. Und doch gibt es Sportveranstaltungen, wenn auch nur ganz vereinzelt. Nach über zwei Jahren Pause startet der SV Greven 2021 mit dem Versuch, Kinder für den Tischtennissport zu begeistern. Dafür richtet der Verein am 30. Januar in der Emssporthalle die sogenannten Mini-Meisterschaften aus – eine Turnierform, die der Deutsche Tischtennisverband deutschlandweit ausrollt. Durch das Turnier sollen Grundschulkinder das schnelle Spiel mit dem kleinen Ball näher kennen lernen.

Teilnehmen können Jungen und Mädchen, die bislang noch nicht für einen Verein spielberechtigt sind. Das ist die einzige Voraussetzung. Und: das Alter muss passen. Ausgetragen wird das Turnier für Grundschüler.

Die Sieger qualifizieren sich für die nächst höhere sportliche Ebene, den Bezirk. 2019 spielten insgesamt fast 30 Kinder in den drei Altersklassen und so mancher fand anschließend den Weg in den Tischtennisverein, um dort weiterzumachen. Die Rechnung der Initiatoren ging damit auf.

Dann allerdings kam im Frühjahr Corona, so dass die Spiele auf den höheren Ebenen ausfielen. 2021 fanden gar keine Minimeisterschaften statt.

Jetzt hoffen die Verantwortlichen des SVG, allen voran Abteilungsleiter und Cheforganisator Dennis Seeger, dass der Wettbewerb in diesem Jahr allen Coronaproblemen zum Trotz nicht nur durchgeführt werden kann, sondern auch auf einen entsprechenden Zuspruch stößt. Dazu läuft im Moment eine Öffentlichkeitskampagne an den fünf Grevener Grundschulen.

Nach derzeitigem Stand ist der Zugang zur Sporthalle Begleitpersonen gemäß der 2Gplus-Regel gestattet. Das bedeutet, Erwachsene müssen geimpft und geboostert sein.

Die teilnehmenden Kinder Kinder sollten vor allem an zwei Dinge denken: Sportschule und einen eigenen Tischtennisschläger. Wobei selbst der für die Neueinsteiger nicht unbedingt notwendig ist. Eine gewisse Zahl Leihschlägern stehen vor Ort zur Verfügung. Die Anmeldungen sind bis kurz vor Turnierbeginn online möglich über die Homepage des SV Greven.