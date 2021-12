Miteinander statt gegeneinander

Die Kickerfreunde aus Greven und die integrative Fußballmannschaft Altenberge haben Spaß an ihrem gemeinsamen Hobby.

Dass das eigentliche Spiel der beiden Integrationsteams aus Greven und Altenberge unentschieden endete, war dem Zufall geschuldet. Und passte doch gut in das Bild vom Miteinander zweier Mannschaften. Alle Beteiligten konnten mit dem 4:4-Endstand nach dem 30-minütigen Kick in der Altenberger Soccer-Halle offenbar gut leben. Auch Grevens Trainer Tom Berlage. Er, der die Kickerfreunde seit ihrer Gründung vor nunmehr fast drei Jahren betreut, zeigte sich einmal mehr begeistert von der Art und Weise, wie die sich die bunt zusammen gewürfelten Mannschaften auf dem Feld begegneten. „Das Schöne beim Inklusionsfußball ist, dass alle viel mehr Rücksicht aufeinander nehmen als man das sonst vom Fußball kennt.“

Unter dem Dach der Grevener Kickerfreunde, eine Initiative der Lebenshilfe und des SC Greven 09, treffen sich mittlerweile über 20 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen einmal in der Woche zum gemeinsamen Fußballspiel. Der inklusive Gedanke macht es möglich, Kinder zusammen mit Erwachsenen in einem Team zu vereinen. Genauso können Menschen im Rollstuhl auf Torejagd gehen. Und dabei ihre Trainer mächtig auf Trab halten. Denn beim Inklusions-Fußball sind die nicht nur für das Training und die Mannschaftsaufstellung zuständig. Tom Berlage und seine sechs Mitstreiter schieben auch die Rollstühle übers Feld.

Beim ersten Aufeinandertreffen der Inklusiven Fußballmannschaft Altenberge (IFMA) und der Kickerfreunde aus Greven sprang jedenfalls der Funke direkt über. Ein Spiel mehr mit- als gegeneinander, eine Trainingseinheit, ein Turnier mit gemischten Team und schließlich der gemeinsame Austausch bei Kaffee und Kuchen – so verläuft ein ganz normales inklusives Fußballspiel wie das in Altenberge. Eins, bei dem die Sportler neue Freundschaften knüpfen können. Und die Akteure gemeinsam neue Pläne schmieden. So wie diesen: Im kommenden Jahr soll es beim Pfingst-Cup des TuS Altenberge ein Wiedersehen geben bei einem großen Turnier.

Überhaupt haben Tom Berlage und seine Mitstreiter weitere Idee, das Thema voran zu bringen. „Unser Wunsch ist es, eine eigene Inklusions-Liga zu gründen“, erklärt der 20-jährige Student, den die Idee antreibt, Menschen mit Behinderung auch mal auf der anderen Seite der Bande zu bringen. Eine Idee, bei der das Ergebnis keine so entscheidende Rolle spielt.

Die Kickerfreunde trainieren während der Wintermonate einmal wöchentlich in der Soccer-Halle an der Gutenbergstraße samstags, 11 bis 12.30 Uhr. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage pausiert das Team zwar, aber im neuen Jahr soll weitergehen. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Tom Berlage: „Menschen mit und ohne Behinderung sind immer herzlich willkommen.“