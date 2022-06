Netzwerk: „Finde Deinen Sport“

Neun Grevener Sportvereine haben ein neues Netzwerk gegründet und wollen dem Nachwuchs einen modernen Wegweise zu ihrem Sport an die Hand geben. Mit einer eigens entwickelten APP wird Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit eröffnet, sich umfassend zu informieren im Hinblick auf die Möglichkeiten, die die Vereine bieten. Probetrainings werden zudem angeboten.

Die Idee ist bestechend einfach. Es geht darum, möglichst viele Sportarten und -möglichkeiten an einem Ort zu bündeln und einen Überblick über das vielfältige Angebot in Greven zu geben. Dazu haben sich neun Grevener Vereine zur Initiative „Finde Deinen Sport“ zusammengetan. Eine eigens programmierte APP dient als Plattform, auf der seit dieser Woche Angebote speziell für Kinder und Jugendliche gelistet sind. Überdies übernimmt die APP eine Art Lotsenfunktion. Registrierte Kids können sich zu Schnupperangeboten anmelden und erhalten unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft die Möglichkeit, kostenlos in die Angebote der Vereine hineinzuschnuppern.