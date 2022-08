Neue Anspruchshaltung beim SCR

Eine starke Saisonvorbereitung erlebt aktuell Kreisliga-A-Aufsteiger SC Reckenfeld. Die Fußballer um Trainer Thorben Zilske gehen zuversichtlich in die neue Spielzeit und streben erst einmal den Klassenerhalt an, auch wenn es bei den Stadtmeisterschaften zuletzt nicht rundlief beim Aufsteiger. Dennoch sei das Reckenfelder Team für den Abstiegskampf einfach zu stark besetzt.

Fußball: SCR am Ende der Saisonvorbereitung

Fest steht: so kann und wird es nicht weitergehen für die Fußballer des SC Reckenfeld. Das glaubt jedenfalls Trainer Thorben Zilske, der mit seinem Team ungeschlagen in die Kreisliga A aufgestiegen ist als Dominator der Kreisliga B. Doch nun weht offenbar ein anderer Wind, was die Reckenfelder Überflieger schon im Rahmen der Stadtmeisterschaften zu spüren bekamen. Doch grundsätzlich herrscht Zuversicht beim Aufsteiger – auch wegen einer veränderten Anspruchshaltung.