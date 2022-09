Neustart nach langer Pause

Tischtennis-Verbandsligist SV Greven startet wieder durch. An diesem Sonntag steht das erste Spiel auf dem Programm. Das erste nach achtmonatiger Zwangspause.

Ihr letztes Punktspiel liegt lange zurück. Im Dezember vergangenen Jahres haben die Tischtennisherren des Verbandsligisten SV Greven zum letzten Mal aufgeschlagen. Nach der vom Verband verordneten Corona-Pause steht an diesem Sonntag (11 Uhr, Emssporthalle) der Start der neuen Saison bevor. Zum Auftakt erwarten die in unveränderter Formation aufgestellten Grevener den TuS Bexterhagen. Max Haddick (5.v.r.), Hendrik Waterkamp (M.), Stephan Bothe (l.), Rajeevan Sithamparanathan (2.v.l.), Sinan Incegoz (r.) und Roman Lakenbrink (2.v.r.) stehen im Aufgebot am Sonntag. Thorsten Radke (3.v.l.) pausiert.