Nur fast alles lässt sich regeln

Ungewohnt luftig: Um Abstände zu halten, verzichteten die Organisatoren des Saerbecker Triathlons auf den sonst üblichen Massenstart. Stattdessen begaben sich die Athleten in einzelnen Blöcken an den Schwimmstart.

„Wenn nicht schlimm gemeckert wird“, sagt Ralf Pander, „ist das an sich Lob genug.“ Zumal in Westfalen. Doch das gilt nur in normalen Jahren. Diesmal gab es viele, die sich beim „Wasser+Freizeit“-Chef und seinem Team beinahe überschwänglich bedankten. „Mega, dass Ihr das durchgezogen habt!“, „Hat richtig Bock gemacht!“, „Beide Daumen hoch!“ – O-Töne am Sonntagmittag. Der 39. Saerbecker Triathlon, er fand statt – mit 300 Sportlerinnen und Sportlern. Weil über 100 Ehrenamtliche das strikte und zum Lesen wahrlich nicht vergnügungssteuerpflichtige Hygienekonzept umsetzten. Schüler der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule organisierten auf der Lauf- und Radstrecke mit, die ein heimischer Motorradclub absicherte. Ja, Stichwort organisieren und absichern: Eigentlich alles war penibel geregelt, wie viele wann wo sein durften vor allem. Manches aber ließ sich nicht vorschreiben: Mehrere Anwohner applaudierten in ihren Vorgärten, jubelten den Athleten zu. Und einige machten sich auch auf Richtung Badesee, obwohl das streng genommen nicht erlaubt war: „Auf geht’s Nils!“, riefen sie zum Beispiel so laut, dass jener es im Startbereich sicher gehört hat. Fans, die mit Abstand hinter einem Zaun stehen und ihre Lieben anfeuern – beinahe rührende Bilder waren das.