Nur Luft für eine Halbzeit

Eine Halbzeit lang hielt der SC Blau-Gelb Gimbte im Kreispokal gegen Ottmarsbocholt nicht einfach nur mit. Nach schöner Vorarbeit von Dario Kemper und Titus Hartwig besorgte Julian Möller kurz vor dem Seitenwechsel sogar die 1:0-Führung für die Gastgeber und befeuerte die Hoffnung auf den Einzug in die zweite Runde. 45 Minuten später sah die Welt ganz anders aus. Wie begossene Pudel schlichen die Gimbter vom Platz, nachdem der ihnen der A-Ligist im zweiten Durchgang sage und schreibe sechsmal eingeschenkt hatte.

Was liegt da näher, als an der körperlichen Fitness der Gimbter zu zweifeln, die schon nach dem Ausgleich in der 47. Minute nichts mehr entgegenzusetzen hatten. „Die Köpfe gingen runter“, so Daniel Helmes in der Nachschau einer Pokalpartie, in der die Gastgeber nur eine Halbzeit lang überzeugten. Hinzu kam, dass die Blau-Gelben Stammkräfte wie Peer Kösters und Manual Gräber nur schwer ersetzen konnten.

„Vielleicht sind wir doch noch nicht so weit wie wir nach den Stadtmeisterschaften dachten“, mutmaßte Helmes, der nach dem enttäuschenden Pokalauftritt Redebedarf anmeldete. Schließlich musste sein Team zwei Tage nach dem Pokal-Aus auch im Testspiel gegen den C-Ligisten TuS Hiltrup IV eine weitere Niederlage (2:3) verkraften.

Eine Trainingswoche bleibt den Gimbtern noch, um zum Meisterschaftsauftakt gegen den SV Greven (Sonntag, 15 Uhr) neue Kräfte zu mobilisieren. Helmes hat auch schon eine Idee: „Das, was wir am Freitag nicht gelaufen sind, werden wir beim Training am Dienstag nachholen.“