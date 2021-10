Nussknacker-Qualitäten gefragt

Den Gimbter Fußballern steht kein ganz einfacher Herbst bevor. Für den A-Ligisten könnte es in den nächsten Wochen ungemütlich werden, zumal es in nächster Zeit gegen Gegner aus den oberen Tabellenregionen geht. Den Anfang macht an diesem Donnerstagabend SW Havixbeck.

„Da kommt eine ganz harte Nuss auf uns zu.“ Davon ist Daniel Helmes vor dem Aufeinandertreffen seines SC Gimbte mit Schwarz-Weiß Havixbeck (Donnerstag, 19.30 Uhr) überzeugt. Und um diese Nuss zu knacken, bedarf es einer Kraftanstrengung. Auch in dieser Einschätzung ist sich Gimbtes Trainer gewiss.

Kampfgeist, Willen und Leidenschaft: Das sind die Attribute, die Helmes den Gästen zuspricht. Und die er von seiner Elf erwartet, um im Duell mit dem Tabellensechsten zu bestehen. Für Helmes steht fest: „Wir müssen 100 Prozent geben, um zu bestehen.“

Erschwerend hinzu kommen zwei Faktoren. Zum einen haben die Gimbter in den ersten sechs Spielen erkennbare Mängel offenbart. Das Hauptmanko aus Sicht des Trainers: „Wir erlauben uns zu viele leichte Fehler.“ Hinzu kommt, dass die Gimbter ausgerechnet in der Hintermannschaft umdisponieren müssen. Mit Peer Kösters und Christopher Nobbe fehlen zwei Innenverteidiger. Ob Fabian Rink nach auskurierter Muskelverletzung in den Kader zurück kehrt, ist ebenfalls ungewiss.



Dass die Partie von Sonntag auf diesen Donnerstag verschoben wurde, geht auf den Wunsch der Havixbecker zurück. Deren Kader war krankheitsbedingt derart geschmolzen, dass sich die Gäste nur schwer in der Lage sahen, mit elf Spielern an der Schlage aufzulaufen. Für Helmes war es daher eine Frage der Fairness, dem Anliegen zuzustimmen. Dafür nimmt er auch in kauf, dass voraussichtlich nicht alle Spieler pünktlich da sein werden, um den Anlauf zu unternehmen, den zweiten Saisonsieg einzufahren. Die Punkte würden den Gimbtern ohne Zweifel gut zu Gesicht stehen und ihnen etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen, wo im Moment von Platz sieben (Mauritz, neun Punkte) bis hinunter auf Platz 13 (Saxonia, ein Punkt) dichtes Gedränge herrscht.

Mittendrin der SC Gimbte. Mit fünf Zählern rangieren sie bedrohlich nah am Rand der Abstiegszone.

Hinzu kommt, dass die kommenden Herausforderungen nicht unbedingt einfacher werden. Nach dem Duell mit dem Tabellensechsten Havixbeck wartet am kommenden Sonntag ein echtes Schwergewicht der Liga auf den Aufsteiger. Fortuna Schapdetten darf sich nach den ersten sieben Spieltagen getrost zum Kreis der Top-Teams zählen.