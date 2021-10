Ohne Sturm und Trainer

Die Vorzeichen sind alles andere als optimal. Vor dem Spitzentreffen in der Bezirksliga, bei dem der Zweite Greven 09 an diesem Freitagabend (20 Uhr) den Dritten Concordia Albachten empfängt, plagen den Gastgeber nicht nur personelle Probleme auf dem Platz. Auch an der Seitenlinie muss improvisiert werden. Der Grund: Trainer Marcel Pielage ist vorerst außer Gefecht gesetzt, weil er am Corona-Virus erkrankt ist.

Während Pielage das mit Spannung erwartete Duell aus der Ferne verfolgen wird, können Mike Liszka und voraussichtlich auch Patrick Fechtel verletzungsbedingt nicht mitwirken, das Geschehen aber immerhin als Zaungäste vor Ort verfolgen. Gleichwohl haben die Grevener ein Offensivproblem, fallen mit den beiden doch zwei von drei etatmäßigen Stürmern aus. Unterstützung rückt aus der Reserve in Person von Jonas Kortevoß an.

Doch der Schuh drückt nicht nur in der Offensive, auch hinter den Spitzen bedarf es Umstellungen. Während Peter Lakenbrink im Urlaub weilt, fällt sein Bruder Bernd weiterhin verletzt aus.

Und das gegen einen Gegner, den Marcel Pielage nicht zu unrecht in Schlagdistanz zur Tabellenführung sieht. „Das ist eine Mannschaft mit viel Erfahrung“, weiß der Trainer. Er rechnet mit einem Spitzenspiel „auf Augenhöhe.“ Der Ausgang? Ungewiss. „Natürlich wollen wir Albachten mit einem Sieg auf Distanz halten“, meint Pielage. Als richtungsweisend mag er die Partie gleichwohl nicht einstufen. Dafür sei die Bezirksliga-Konkurrenz insgesamt zu eng beieinander. „Wenn man mal nicht gewinnt, kann man das in den folgenden Wochen wieder ausgleichen“, so Pielage, der damit gewiss auch den Druck etwas mindern möchte.

Trotz des personellen Engpasses wollen die Grevener an ihrer Offensivausrichtung festhalten. Zumal mit Nicolas Kriwett der Stürmer zur Verfügung steht, der sich seit Wochen in glänzender Verfassung präsentiert. „Wir werden versuchen, Albachten unser Spiel aufzudrängen“, lautet die Ankündigung aus Greven, wo anstelle von Marcel Pielage diesmal die beiden Co-Trainer Ahmed Ali und Vitto Taurino für die passende Ansprache sorgen werden.