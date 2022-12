Platz fünf ist kein Ruhekissen

Die erste Tischtennis-Mannschaft des SV Greven blickt auf eine recht durchwachsene Hinrunde zurück. Während der Start in die neue Verbandsliga-Saison noch sehr erfolgreich verlief, zeigte die Leistungskurve gegen Ende des Jahres doch steil nach unten. Immerhin: mit dem Abstieg dürften die Grevener nichts zu tun bekommen, wenn sie ihre normale Form über einen längeren Zeitraum abrufen.

Der Trainingsfleiß von Torsten Radke feierte in der Verbandsliga einige Erfolge.

Ein durchwachsenes Fazit nach der Hinrunde in der Tischtennis-Verbandsliga müssen die Herren des SV Greven 2021 ziehen. Nach einem sehr guten Saisonstart mit 9:3 Punkten und einem Platz in der Spitzengruppe gab es im November drei Niederlagen in Folge (Brackwede II, Mennighüffen und TTC Münster). Erst im letzten Spiel der Hinserie konnte dieser Abwärtstrend mit einem 9:1-Auswärtserfolg beim punktlosen (schon jetzt als fast sicher feststehenden Absteiger TuS Hiltrup) gestoppt werden.