Punkt redlich verdient

Einen Punkt redlich erkämpft – jede Menge Selbstvertrauen getankt. Die Fußballer des SC Falke Saerbeck kehrten mit einem 1:1-Unentschieden aus Büren heim. „Den einen Zähler haben wir uns redlich verdient. Es hätten am Ende sogar drei sein können“, freute sich Trainer Dragan Grujic nach dem Abpfiff.

Sein Team lieferte von der ersten Minute an eine sehr gute, sehr wache, mitunter auch sehr aggressive Spielweise an den Tag. „Das war auch so geplant. Wir wollen von Beginn an präsent sein“, ging der Plan von Dragan Grujic beim Spitzenreiter voll auf. Zwar fiel sehr unglücklich das 0:1 gegen sein Team (23.), doch die Gäste aus Saerbeck ließen sich überhaupt nicht beirren und kämpften mutig weiter. Völlig verdient fiel so der Ausgleich durch Sven Jaspert.

Nach dem Wiederanpfiff stellten die Saerbecker Falken auf dem gegnerischen Sportgelände sogar das eindeutig bessere Team, doch der Siegtreffer zum 2:1 sollte nicht mehr fallen. Am Ende blieb es dann beim 1:1. „So müssen wir weiterspielen. Am kommenden Wochenende wartet mit Eintracht Mettingen der nächste Kracher auf uns. Ich bin mir sicher, dass wir die Partie gewinnen, wenn wir unsere Leistung wiederholen“, zeigte sich Grujic nach dem Abpfiff kämpferisch.