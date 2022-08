Raus mit Applaus

Der SC Greven 09 hat sich in der ersten Runde aus dem Kreispokal verabschiedet. Am Samstagnachmittag unterlag die Mannschaft von Yannick Bauer und André Niebeler dem Liga-Konkurrenten Borussia Münster mit 0:2 (0:1). Zwei ambitionierte Bezirksliga-Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, an dessen Ende das effizientere Team die Oberhand behielt.

Eine vielversprechende Generalprobe erlebten schätzungsweise 300 Zuschauer am Samstagnachmittag an der Grevingstraße in Münster. Nach einem temporeichen und bis zum Schluss spannenden Kampf, in dem sich Landesligaabsteiger Borussia Münster und Aufstiegsaspirant Greven 09 nichts schenkten, dürfte die Vorfreude auf die in einer Woche startende Meisterschaft geweckt sein. Während Münster mit dem 2:0 (1:0) das Ticket für die zweite Runde löste, wirkte auch die unterlegene Mannschaft aus der Schöneflieth nicht gänzlich unzufrieden. Und das zurecht. In ihrem ersten Pflichtspiel als Trainer des SC 09 ließen Yannik Bauer und André Niebeler erkennen, dass sie sich mit dem umfangreichen personellen Umbau ihrer Mannschaft auf einem guten Weg befinden. Allein: An diesem Samstag fehlte das entscheidende Quäntchen Glück, um neben guten Kritiken und etwas Zählbares zu verbuchen.