Carsten Spielmann über 1000-Mitglieder-Marke, neue Angebote und niedrige Beiträge

Der Umzug des SC Reckenfeld zum Wittlerdamm hat seine Wirkung offenbar nicht verfehlt. Durch die neue Sportanlage, die der Verein vor zwei Jahren in Betrieb genommen hat, hat der Verein spürbar Schwung gewonnen. Das lässt sich nicht nur an den steigenden Mitgliederzahlen ablesen, sondern auch an der allgemeinen Stimmungslage. SCR-Vorsitzender Carsten Spielmann im Gespräch.