Rückkehr unter die Körbe

„Das Feuer brennt“, stellt Markus Öchsner fest. Der 27-Jährige geht für die Herrenbasketballer des TVE selbst als Flügelspieler auf Punktejagd. Als frisch gewählter Abteilungsleiter will er überdies das Feuer auch abseits des Spielfeldes zum Lodern und seinen Sport in Greven nach vorne bringen. Ein Ortsbesuch

Sie sind alle an ihre alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Auch haben sie nicht erkennbar etwas an ihrer Treffsicherheit eingebüßt, bei der es bei ihrem Sport ganz besonders ankommt. „Das Feuer brennt“, stellt Markus Öchsner fest. Der 27-Jährige geht für die Herrenbasketballer des TVE selbst als Flügelspieler auf Punktejagd. Als frisch gewählter Abteilungsleiter will er überdies das Feuer auch abseits des Spielfeldes zum Lodern und seinen Sport in Greven nach vorne bringen. Ein Ortsbesuch.