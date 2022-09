Saerbecker Falken geht im Schlussspurt die Puste aus

Die Handballdamen des SC Falke Saerbeck hatten am Wochenende schon deutlich geführt, doch dann ging ihnen die Puste aus. Am Ende stand eine Niederlage.

Sarah Plogmaker startete mit den Falke-Damen sehr erfolgreich, doch am Ende stand erneut eine Niederlage.

Das erste Erfolgserlebnis für die Münsterlandklasse-Handballerinnen des SC Falke Saerbeck lag in der Luft. Doch nach 40 starken Minuten gab die Mannschaft um Jürgen Aufderhaar am Sonntagabend im Heimspiel gegen den SV Schwarz-Weiß Havixbeck das Heft aus der Hand und kassierte am Ende eine 20:22 (11:6)-Niederlage. „Sowas darf nicht passieren“, ärgerte sich der Trainer über den vergebenen Vorsprung.