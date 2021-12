Schock-Diagnose Schlaganfall

39 Jahre alt – und schon einen Schlaganfall erlitten? Marcel Pielage, Trainer der Grevener Bezirksliga-Fußballer, konnte es auch kaum glauben, als er von seiner Diagnose erfuhr. Nun möchte der Greven die Chance nutzen, auch andere auf die „Volkskrankheit“ aufmerksam zu machen. Wichtig sei, Symptome richtig zu deuten und sich nicht zu scheuen, die 112 zu wählen, so Pielage.

Sport im Allgemeinen spielt an dieser Stelle normalerweise die Hauptrolle, und Fußball nimmt als „schönstes Hobby“ einen entsprechenden Raum ein. Heute jedoch geht es notgedrungen um Wichtigeres – nämlich um die Gesundheit. Und letztendlich dann doch um das Spiel mit dem runden Sportgerät. Marcel Pielage, Trainer der heimischen 09-Bezirksliga-Fußballer, hat am vergangenen Wochenende einen Schlaganfall erlitten. Und wird dem Verein von der Schöneflieth damit in den kommenden Wochen fehlen.