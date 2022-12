Schwerer Stand für Grevens Nachwuchskicker

Der Budenzauber hat begonnen. Sowohl in der Emssport- als auch in der Rönnehalle sind in dieser Woche zahlreiche Juniorenmannschaften zu Gast, um sich beim schnellen Spiel mit der Rund-um-Bande zu beweisen. Ein Ortsbesuch.

Die U10-Junioren des SV Greven, hier im Duell mit dem SCR, In der Rönne und in der Emssporthalle rollt in Sachen Jugendfußball in der ganzen Woche der Ball.

An diesem Dienstag erobern die jüngsten Fußballer die Ems- und die Rönnesporthalle, wo während der Weihnachtsferien parallel zwei große Turnierserien stattfinden. Gastgeber sind der SV Greven und der SC Greven 09.

Beim SVG sind am Vormittag acht U10-Junioren-Teams auf den Beinen, um innerhalb des von einer Rund-um-Bande abgegrenzten Feldes das Runde möglichst oft im Eckigen zu versenken. Besonders gut glückt dies zunächst den Nachwuchskickern des SC Reckenfeld, die ihre Vorrundengruppe ohne Punktverlust überstehen. Mehr als die Zuschauerrolle bleibt dagegen den Gastgebern vom SVG nicht vergönnt. Dem Team von Aron Buschkötter und Madelaine Talmann bleibt gegen den späteren Gruppensieger SCR, den SC Gremmendorf und Everswinkel/Gremmendorf ein eigener Treffer verwehrt. Auch in der Finalrunde zahlen die SVG-Kicker an diesen Vormittag Lehrgeld.

Besser läuft es für die DJK Wacker Mecklenbeck. Deren U10-Junioren sichern sich zum Auftakt der Turnierwoche in der Emssporthalle den Turniersieg. Die Reckenfelder Nachwuchskicker landen schließlich auf Platz vier.

Einen schweren Stand haben zeitgleich auch die F3-Junioren des SC Greven 09, die im direkten Duell mit sechs anderen Teams aus der Region den Kürzeren ziehen. Zu einem Sieg reicht es für die Nullneuner diesmal nicht. Das bessere Ende hält in der Rönnesporthalle der SC Glandorf in Händen, der mit sechs Siegen um 25:3 Toren das Turnier souverän gewinnt. Zweiter wird der SV Burgsteinfurt vor Union Lüdinghausen und der F2 des SC Greven 09, die sich mit drei Siegen immerhin Platz vier angelt.

In der Rönnesporthalle geht es heute (Mittwoch) weiter mit dem Sparkassen-Cup. Von 9.30 bis 13.15 Uhr sind die U8-Junioren am Ball. Um 14 Uhr schließen sich die B-Junioren, wo die Bezirksligamannschaft des Gastgebers gute Chancen haben dürfte, vorne mitzumischen.

Beim Lutz-Kaiser-Cup in der Emssporthalle geht es um 9.30 Uhr weiter mit einem Turnier für U9-Junioren. Am Nachmittag (15 Uhr) sind dann die A-Junioren an der Reihe. Die beiden Mannschaften von Gastgeber SVG haben zehn starke Konkurrenten vor der Brust, unter anderem Münster 08, die Sportfreunde Lotte und SuS Neuenkirchen.