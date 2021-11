SCR grüßt wieder von ganz oben

Mit 4:0 setzte sich der SC Reckenfeld am Sonntag in Altenrheine durch und eroberte die Tabellenführung in der B-Liga zurück.

Für ein paar Tage hatte die Reserve des SuS Neuenkirchen den Spitzenplatz in der Kreisliga B erstürmt, doch das konnte und wollte der SC Reckenfeld nicht auf sich sitzen lassen. Mit 4:0 setzte sich die Zilske-Elf in Altenrheine durch, grüßt nun wieder von ganz oben und träumt nun von einer Hinrunde ganz ohne Niederlage.

In Altenrheine hatten die Gäste mit einem tiefen und seifigem Untergrund zu kämpfen. Entsprechend schwer fiel es den Gästen, ihre Überlegenheit auch in Tore umzumünzen. Das gelang dann Jonas Müller mit dem 1:0 und Lukas Wentker mit dem 2:0 zur Pause. In Hälfte zwei sah Trainer Thorben Zilske jede Menge Leerlauf, eher Vargin Der zum Zuge kam. Der SCR-Stürmer drehte nach seiner Einwechselung auf, markierte in der 83. das 3:0 und in der 87. Minute das 4:0. „Das war ein Arbeitssieg. Am kommenden Wochenende ist spielfrei, danach geht es zum Abschluss der Hinrunde gegen Elte. Auch dieses Spiel wollen wir gewinnen, um die Hinrunde ohne Niederlage abzuschließen“, so Thorben Zilske nach dem Abpfiff.