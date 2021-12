SCR mit Express-Tempo auf Titelkurs

Die Fußballer des SCR Reckenfeld befinden sich auf dem besten Weg zurück in die Kreisliga A. Zur Winterpause sieht es so aus, als ginge der Plan der Trainer voll auf. Warum es so gut läuft, dafür gibt es mehrere Gründe.

Wer in zwölf Spielen keine einzige Niederlage kassiert, stolze 51 Tore erzielt und nur sechs Gegentreffer zulässt, der kann ganz so viel nicht falsch gemacht haben. Oder anders gesagt: Dann läuft es. Ziemlich gut sogar. So gut, dass der Traum von der baldigen Rückkehr in die Kreisliga A für die Fußballer es SC Reckenfeld greifbar nah erscheint. So nah, dass selbst der sonst in Sachen Prognosen eher zurückhaltende Trainer nach vollbrachter Herbstmeisterschaft Klartext spricht. „Ja, wir wollen aufsteigen.“