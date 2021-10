SCR schwimmt weiter auf der Erfolgswelle

Tabellenführung verteidigt! Die Reserve des SV Germania Hauenhorst stellte den SC Reckenfeld am gestrigen Sonntag vor eine durchaus schwierige Aufgabe, doch die Mannschaft von Thorben Zilske erledigte sie souverän. Mit 4:0 setzte sich der Liga-Primus in Hauenhorst deutlich durch und avanciert damit immer mehr zum Dominator in der Kreisliga B.

„Das war keine einfache Partie für uns, doch am Ende haben wir verdient gewonnen. Es hat wieder Spaß gemacht“, freute sich Trainer Thorben Zilske nach dem Abpfiff. Bereits nach sieben Minuten hatte Pascal Zilske seine Farben in Front geschossen, doch danach entwickelte sich auf dem schwer zu bespielenenden Rasen in Hauenhorst ein zähe Auseinandersetzung. So dauerte es bis zur 61. Minute, ehe Lukas Wentker mit dem 2:0 das wohl entscheidende Tor in dieser Partie erzielte. Wentker war es dann auch, der seine aktuell gute Form nutzte und in der 65. Minute die 3:0-Führung erzielte. In der 84. Minute machte Andreas Wagner dann den Deckel drauf und sorgte für letztendlich klare Verhältnisse (4:0). In der Meisterschaft bleibt der SC Reckenfeld damit ohne Niederlage.