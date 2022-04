SCR siegt bei Amisia Rheine

Der SC Reckenfeld ist in der Kreisliga B weiterhin das Maß aller Dinge. Im 19. Saisonspiel landete die Zilske-Elf ihrne 17. Sieg. Bei Amisia Rheine 2 kam der Tabellenerste zu einem recht lockeren 4:0-Erfolg. Alle Tore in diesem Spiel fielen bereits in der ersten Halbzeit. Nach einem Eigentor von Noah Faber (9.) legte Cedric Bödecker nur zwei Minuten später zum 2:0 nach. Das 3:0 schoss Lukas Wentker, die letzten Zweifel an einem Auswärtssieg wischte dann Fabian Schmelter mit dem 4:0 vom Tisch. Nach dem Wiederanpfiff verwaltete der Tabellenerste die Führung und geriet nicht mehr in Gefahr, noch einen Punkt abzugeben. Am kommenden Samstag treffen die Reckenfelder auf dem heimischen Sportplatz auf die Reserve von Germania Hauenhorst.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie