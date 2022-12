Spektakel unter dem Hallendach

Nach der coronabedingten Zwangspause leben die Hallenfußball-Turniere um den Lutz-Kaiser-Cup wieder auf. Der SV Greven erwartet dazu hochkarätige Gäste in der heimischen Emssporthalle und bietet Hallenturniere für alle Altersstufen an. Das heimische Orga-Team hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren und freut sich schon auf das sportliche Comeback.

Das Grevener Orga-Team freut sich schon drauf, die vielen Fußball-Mannschaften im Rahmen des Lutz-Kaiser-Cups in der Emssporthalle begrüßen zu können.Nach zwei Jahren Zwangspause starten die jungen Fußball-Talente wieder in der Emssporthalle.

Nach zwei Jahren Zwangspause dürfen die Fußballer des SV Greven wieder ihr können unter dem Hallendach zeigen. So werden in diesem Winter in 21 Turnieren 202 Teams in 561 Partien antreten und ihre Sieger von der A-Jugend bis zu den Minis ausspielen. Außerdem wird es am 23. Dezember ein Altherren-Turnier geben.

Dass die Turniere um den Lutz-Kaiser-Cup an Attraktivität nicht verloren haben, zeigt sich nicht nur bei den Anmeldungen. So konnte Turnierleiter Thomas Scheffler-Talmann über 450 Meldungen entgegennehmen. „Wir freuen uns auf ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld.“ Es werden unter anderem bekannte und überregionale Mannschaften aus sieben Bundesländern erwartet. Namen wie Fortuna Köln, Preußen Münster oder Hessen Kassel, aber auch Teams aus Bremen, München, Hamburg, Frankfurt oder Rostock werden erwartet.

Für internationales Flair sorgen sech Teams aus den Niederlanden. Selbstverständlich darf auch nicht die lokale Konkurrenz fehlen mit dem SC Falke Saerbeck, dem SC Reckenfeld, dem 1. FC Nordwalde oder dem Trio aus Emsdetten.

Die Turnierserie wird vom „Arbeits- und Förderkreis Turniere“ geplant und vorbereitet. Die Durchführung wird mit tatkräftiger Unterstützung der Mannschaften, Trainern und Eltern gestemmt. Schiedsrichter stellen die Senioren-Mannschaften. Für den Auf- und Abbau der Bande haben sich die Altherren bereit erklärt. Mit Hilfe des Abitur-Jahrganges des Gymnasiums wird es auch in diesem Winter einen Pommes-Verkauf geben.

Der Erlös der Turniere kommt dem Jugendfußball des Vereins zugute. Infos unter: https://www.sv-greven.de/turniere/.

Der „Arbeits- und Förderkreis Turniere“ freut sich immer über neue Mitglieder, die Spaß daran haben, bei den Turniervorbereitungen zu helfen. Turnierleiter Thomas Scheffler-Talmann ist der zuständige Ansprechpartner.